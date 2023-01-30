Столтенберг утверждает, что Россия готовит крупнейшее наступление с начала СВО

Сеул, , 18:42 — REGNUM Россия готовит крупнейшее с начала специальной операции на Украине наступление. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Его слова, произнесённые в ходе визита в Южную Корею, опубликованы на официальном сайте альянса.

«Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизовали много солдат, более 200 тысяч человек, а возможно, даже больше», — сказал Столтенберг.

По его словам, Россия активно наращивает вооружение и боеприпасы. При этом в альянсе не видят «никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину».