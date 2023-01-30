Брюссель, , 18:42 — REGNUM Импорт сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос, что создаёт проблемы для фермеров из Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии. Об этом 30 января говорится в совместном докладе представителей этих стран, опубликованном на сайте Европейского совета.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В настоящее время всё больше признаков того, что если не ограничить прирост продукции с Украины, то это может вызвать серьёзные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — говорится в документе.

Отмечается, что делегации потребовали срочно отреагировать на ситуацию, указав, что европейские фермеры и так пострадали от боевых действий на Украине.

Предлагается выплатить пострадавшим фермерам компенсации, «герметизировать» маршруты поставок с Украины и помочь Киеву способами, не вызывающими проблемы для агросектора ЕС.

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