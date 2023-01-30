Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске

Днепропетровск, Украина, , 18:39 — REGNUM В Днепропетровске днем 30 января прогремела серия взрывов, передают местные СМИ.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также сообщается о взрывах в ближайшем пригороде областного центра — Днепродзержинске (переименован киевскими властями в Каменское).

О причинах взрывов и последствиях не сообщается.

Ранее в Днепропетровской области, а также в Николаевской и временно оккупированной Киевом части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.