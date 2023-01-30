Днепропетровск, Украина, 30 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В Днепропетровске днем 30 января прогремела серия взрывов, передают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Также сообщается о взрывах в ближайшем пригороде областного центра — Днепродзержинске (переименован киевскими властями в Каменское).

О причинах взрывов и последствиях не сообщается.

Ранее в Днепропетровской области, а также в Николаевской и временно оккупированной Киевом части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.