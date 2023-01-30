Киев, 30 января, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что для нового контрнаступления Киеву нужно по крайней мере 300 танков и 500 боевых машин пехоты. Об этом он рассказал 30 января в ходе телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, это минимум, необходимый для планирования операций с минимальными потерями для ВСУ и максимальной эффективности.

Он также назвал «болезненной темой» подготовку военных.

Мельник заявил, что опирается на цифры, предоставленные украинским военным руководством, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее замглавы МИД Украины призывал ФРГ поставить Киеву самолеты и подводные лодки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе за последнюю неделю задержали двух бойцов украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Они пытались покинуть населённый пункт под видом мирных жителей.

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