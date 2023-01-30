В УПЦ заявили о дискриминации населения Украины по религиозному признаку

Киев, , 18:34 — REGNUM Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий направил обращение в ООН по поводу дискриминации прав украинских граждан по религиозному признаку. Об этом говорится в телеграм-канале УПЦ.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий © Сергей Пятаков/РИА Новости

В УПЦ обратили внимание на международно-правовые акты, регламентирующие право человека на свободу вероисповедания.

Также отмечается, что на недавнем заседании Совета Безопасности ООН поднимался вопрос о ситуации, которая сложилась вокруг УПЦ, без самой УПЦ.

«Несмотря на сложность ситуации, УПЦ готова предоставить своего представителя и донести важную информацию до международного сообщества из первых уст», — говорится в документе.

Представители церкви выразили надежду на своевременное принятие необходимых мер, направленных на противодействие дискриминации верующих и разжиганию религиозной вражды на Украине.

Напомним, 19 января власти Украины внесли в Верховную раду законопроект, предполагающий запрет деятельности Украинской православной церкви.

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