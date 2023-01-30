УПЦ пожаловалась в ООН на гонения со стороны украинских властей
В УПЦ заявили о дискриминации населения Украины по религиозному признаку
Киев, 30 января, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий направил обращение в ООН по поводу дискриминации прав украинских граждан по религиозному признаку. Об этом говорится в телеграм-канале УПЦ.
В УПЦ обратили внимание на международно-правовые акты, регламентирующие право человека на свободу вероисповедания.
Также отмечается, что на недавнем заседании Совета Безопасности ООН поднимался вопрос о ситуации, которая сложилась вокруг УПЦ, без самой УПЦ.
«Несмотря на сложность ситуации, УПЦ готова предоставить своего представителя и донести важную информацию до международного сообщества из первых уст», — говорится в документе.
Представители церкви выразили надежду на своевременное принятие необходимых мер, направленных на противодействие дискриминации верующих и разжиганию религиозной вражды на Украине.
Напомним, 19 января власти Украины внесли в Верховную раду законопроект, предполагающий запрет деятельности Украинской православной церкви.
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