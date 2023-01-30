В рамках новой волны мобилизации на Украине киевский режим планирует мобилизовать в ВСУ более 100 тысяч человек. Традиционные механизмы привлечения рекрутов работают всё хуже и хуже, но креативное руководство Украины находит механизмы нетрадиционные.

Андрей Кучерук, , 19:05 — REGNUM На днях в калитку сельского дома 45-летнего жителя Киевской области Кирилла Т. постучали.

Новая волна мобилизации на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

— Верите ли вы в спасение души?! — вопросили на три голоса стоящие за калиткой молодые люди.

— Вы кто? — заинтересовался Кирилл, подходя к калитке.

— Мы собираем помощь для церкви Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ. — Ред.). Поможете? — загалдели одухотворенные голоса.

По душевной простоте общительный Кирилл открыл калитку, и тут ему вручили не только несколько разноцветных журналов, но и повестку в военкомат. «Распишитесь, иначе и вам, и нам будет очень плохо, — упрашивал один из сектантов. — Может быть, этот благородный поступок зачтется вам в другой жизни».

Ошарашенный Кирилл спросил, с каких пор сектанты, не признающие сотрудничества с государством и пропагандирующие отказ от оружия, теперь работают на ВСУ? Ответ гостей был предельно прост: «От людей в военной форме мужчины прячутся. А нам доверяют». «Тем более, если мы соберем еще пять подписей за вручение повесток, нашим шестерым братьям они не придут», — пояснил один из компании сектантов. И шепотом добавил: «У нас с военкомом такой уговор».

Кирилл расписался за повестку. Сейчас он проходит медкомиссию и с ужасом ожидает отправки в действующую украинскую армию. Автор этих строк встретился с ним на одном из «Территориальных центров комплектации» (ТЦК) — так сейчас на Украине называются районные отделения военных комиссариатов (автор, увы, тоже расписался). Кирилл работает менеджером по продаже бытовой техники. И теперь задается риторическим, как ему кажется, вопросом: «А мальчикам-мажорам повестки вручают так же?»

Территориальный центр комплектации Aniskov

Но как выяснилось там же, в ТЦК, — вручают и мажорам. Причем еще более нетрадиционным способом. В той же Киевской области документы о необходимости явиться в ТЦК получили за один раз сразу десять посетителей элитной сауны, вызвавшие к себе на пару часов женщин с низкой социальной ответственностью.

Социальная ответственность «жриц любви» на Украине значительно повысилась: они теперь вручают повестки. Как выяснилось, ранее на контакт с девушками вышли помощники регионального военкома. Дамы «сами заинтересованы в сотрудничестве с ВСУ»: если их деятельность будет успешной, местная военная администрация обещает не придираться и не преследовать за проституцию.

Тем временем минобороны Украины фактически обязало руководителей предприятий всех форм собственности составить списки сотрудников, подлежащих мобилизации. В списки автоматически попадают все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. «Повестки придут всем, а там будут разбираться другие структуры», — говорится в документе украинского оборонного ведомства.

Что подразумевается под словосочетанием «другие структуры» — не сообщается. Да этого и не нужно. Только за последние два месяца на Украине повестки получили более 100 тысяч военнообязанных граждан. В большинстве случаев вручение этих документов осуществлялось с вопиющим нарушением украинского же законодательства. «Но, по действующему закону, и представители ЖЭКов, и другие лица, и даже учителя школ и преподаватели в институтах будут обязаны предоставлять списки тех, кто должен быть мобилизован», — сказал в комментарии киевскому пропагандистскому изданию украинский адвокат Виталий Гаделия. И добавил, что в условиях военного времени действие гражданского юридического кодекса на Украине поставлено под сомнение.

На Украине священникам приходят повестки с требованием явиться в военкомат. Pravoslavie.ru

Надо заметить, что под сомнение на Украине сейчас поставлено всё. Возьмем для примера моего товарища по несчастью Кирилла Т. Говорит, до получения повестки еще как-то верил в спасение души, а теперь — нет.