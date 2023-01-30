Вашингтон, 30 января, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Игнорирование позиции России в отношении поставок оружия киевскому режиму может привести к эскалации конфликта и спровоцировать мировую войну. Об этом 30 января пишет American Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Соединённым Штатам не следует учить Путина, что ему делать. Он достаточно умён, чтобы понимать свои возможности», — пишет автор статьи Эймс Роббинс.

По его словам, поставки Киеву американских танков «Абрамс» потенциально ведут к обострению ситуации, несмотря на утверждения президента США Джо Байдена об обратном.

Он отметил, что США не принимают во внимание позицию Москвы по этому вопросу, заявляя об отсутствии наступательной угрозы для России. При этом киевский режим, по его мнению, с высокой вероятностью захочет использовать для совершения атак на новые российские территории.

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