Американский политик Габбард: правление Зеленского похоже на диктатуру

Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. Своё мнение политик выразила на своём YouTube-канале.

Тулси Габбард Headlinepolitics.com

«Наши собственные лидеры превозносят его (Зеленского. — Прим.) и раздули всю эту войну о том, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе демократия и свобода во всём мире подвергнутся нападению или атаке», — заявила бывший кандидат в президенты США.

Габбард напомнила, что президент Украины посадил за решётку своих политических оппонентов, запретил их политические партии, а также закрыл СМИ, которые не контролировались правительством, а после — вторую по величине христианскую церковь.

Она подчеркнула, что направление, по которому следует Киев, не является демократией.

«Это больше похоже на диктатуру или авторитарное правительство», — подытожила американка.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Подласа заявила, что правительство Украины надеется получить от западных стран $10 млрд на покрытие дефицита бюджета.

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