Хараре, , 18:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 января прибыл в Зимбабве, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы канала разместили видео приёма Лукашенко в аэропорту. На кадрах белорусский президент с венком на шее в составе делегации направляется к толпе людей, жители танцуют и выкрикивают приветствия.

«Танцы, барабанщики, речёвки и аплодисменты», — описывает происходящее телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко по приглашению президента Зимбабве посетит эту страну.