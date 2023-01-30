* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Правоохранители задержали двух боевиков «Азова»* при попытке выехать из Мариуполя

Мариуполь, ДНР, , 18:30 — REGNUM В Мариуполе за последнюю неделю задержали двух бойцов украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Они пытались покинуть населённый пункт под видом мирных жителей, сообщил 30 января ТАСС представитель сводной роты оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Виталий Савин.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, один из задержанных боевиков оказался уроженцем Днепропетровска. Он сознался в участии в боевых действиях в составе подразделения пограничных войск, которое находилось в оперативном подчинении «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) — это лишь «один из многих» нацбатальонов, которые защищают Украину.

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