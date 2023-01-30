Москва, , 17:57 — REGNUM Футбол стал инструментом для политической грязи и интриг, что доказал случай с отказом болгарского клуба «Левски» играть товарищеские матчи с российскими командами. Об этом 30 января заявил бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев «Спорт-Экспрессу».

Олег Романцев © Владимир Песня/ РИА Новости

«Мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств», — сказал Романцев.

Он отметил, что если обсуждать подобные случаи, то гнилые западные политики, которые используют футбол для своих грязных целей, будут радостно потирать руки.

По его словам, западные политики давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их принимать решения об изоляции российского футбола.

«Давайте поставим на этом точку и будем верить в скорое возвращение времён, когда футбол был только великой игрой, а не инструментом для политической грязи и интриг», — добавил Романцев.

Напомним, ранее «Левски» отказался проводить товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом».

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