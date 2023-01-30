Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Москва, 30 января 2023, 17:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин 30 января провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле.
Обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти, отметили в пресс-службе главы государства.
Ранее власти США обвинили Саудовскую Аравию в том, что она «встала на сторону Москвы» при принятии решения о снижении объемов добычи нефти.