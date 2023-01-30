Москва, 30 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 января провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле.

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Обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти, отметили в пресс-службе главы государства.

Ранее власти США обвинили Саудовскую Аравию в том, что она «встала на сторону Москвы» при принятии решения о снижении объемов добычи нефти.