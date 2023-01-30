Донецк, , 17:55 — REGNUM ВСУ находятся в тяжелом положении под Артемовском. Об этом написал корреспондент Bild Юлиан Репке на своей странице в социальной сети.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Репке написал, что, если он опубликует все рассказы украинских солдат о ситуации под Артемовском, то его, скорее всего, назовут российским пропагандистом. Несмотря на то, что корреспондент придерживается проукраинской позиции, ему пришлось признать отличную работу Вооруженных сил России.

Опубликованные корреспондентом материалы и видеорепортажи сделаны, по его словам, в зоне СВО.

Репке сообщил, что артиллерия ВС России наносит массированные удары по украинским позициям без перерыва.

«Мы в десяти километрах от российских войск. Все тридцать минут, что мы здесь, не прекращается артиллерийский огонь. Буквально каждые пять секунд, затем минута тишины и снова», — заявил он в видеоролике, добавив, что в это трудно поверить.

Как передавало ИА REGNUM, российские военные обнаружили в телефоне украинского солдата, погибшего под Угледаром, видео с избиением сослуживца.

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