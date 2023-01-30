Киев, 30 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Правительство Украины надеется получить от западных стран $10 млрд на покрытие дефицита бюджета. Таковы ожидания от «финансового Рамштайна», заявила глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Подласа 30 января в эфире телеканала «Рада».

Цитата из видео с канала: Апостроф TV Роксолана Подласа.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании государствами Группы семи (G7) «финансового Рамштайна» — мультидонорской координационной платформы для помощи Киеву. Первая предметная встреча намечена на март.

«Там правительство будет обсуждать с партнёрами источники финансирования дефицита бюджета в десять миллиардов долларов», — сказала Подласа.

По её словам, дефицит госбюджета Украины в 2023 году составляет $38 млрд, при этом правительство договорилось о получении $10 млрд от США и $18 млрд — от ЕС. В марте участникам встречи предстоит определить, «кто сможет предоставить помощь в таком размере».

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