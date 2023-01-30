Москва, 30 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. До конца 2032 года Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области переведут на общероссийский пенсионный возраст. До этого времени на новых территориях сохранятся региональные пенсионные выплаты, заявили 30 января в Минтруде.

Максим Блинов/РИА Новости Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение

В ведомстве пояснили, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не было единого пенсионного законодательства, основания для выхода на пенсию также разнятся, в том числе и основания для получения досрочной пенсии для различных категорий работников. В связи с этим до 31 декабря 2032 года будет действовать переходный период.

Так, в ДНР и ЛНР возраст выхода на пенсию составлял для женщин 55 лет, 60 лет — для мужчин, в Херсонской и Запорожской областях пенсионный возраст для мужчин и женщин наступал в 60 лет.

Жители, не достигшие общероссийского пенсионного возраста, в ближайшее время будут выходить на пенсию по старым правилам, с постепенным повышением возрастного параметра.

Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявлял, что законопроект о пенсионном обеспечении, социальном страховании и обслуживании на новых территориях правительство России внесет в Госдуму в ближайшее время.

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