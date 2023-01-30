Берлин, , 17:48 — REGNUM Депутат Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву истребители.

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«Шольц абсолютно прав, когда вскоре после принятия трудного решения по танкам он дает четкий отказ на вспыхнувшие дебаты о новых поставках Германией наступательных систем вооружений — от истребителей до подводных лодок», — сказал депутат в интервью газете Welt.

Он добавил, что при оказании военной поддержки Киева речь всегда идет о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольф в интервью газете Tagesspiegel 29 января категорически исключил возможность поставки Украине истребителей и других самолетов боевого назначения.

Также немецкий политик отметил, что все новые и новые требования Украины о поставках вооружения и техники являются предлогом для внутриполитических дебатов в Германии.

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