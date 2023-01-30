В бундестаге поддержали отказ Шольца поставлять Киеву истребители
Берлин, 30 января 2023, 17:48 — REGNUM Депутат Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву истребители.
Он добавил, что при оказании военной поддержки Киева речь всегда идет о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольф в интервью газете Tagesspiegel 29 января категорически исключил возможность поставки Украине истребителей и других самолетов боевого назначения.
Также немецкий политик отметил, что все новые и новые требования Украины о поставках вооружения и техники являются предлогом для внутриполитических дебатов в Германии.
Читайте также: В Германии призвали Запад не торопиться с поставкой самолётов Киеву