МВД Казахстана: «визаран» отменили, чтобы иностранцы «туда-сюда не ездили»

Астана, , 17:46 — REGNUM В Казахстане отменили так называемый «визаран», чтобы иностранцы соблюдали миграционное законодательство. Об этом 30 января заявили в МВД Казахстана, сообщает портал Informburo.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Визаран» — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки. С 27 января такая возможность отменена.

«Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание», — заявили в ведомстве.

Отмечается, во избежание выполнения требований закона иностранцы «ездили туда-сюда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал изменения в Казахстане правил для въезда в страну иностранцев, отмену «визарана».

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