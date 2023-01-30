Астана, 30 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В Казахстане отменили так называемый «визаран», чтобы иностранцы соблюдали миграционное законодательство. Об этом 30 января заявили в МВД Казахстана, сообщает портал Informburo.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Визаран» — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки. С 27 января такая возможность отменена.

«Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание», — заявили в ведомстве.

Отмечается, во избежание выполнения требований закона иностранцы «ездили туда-сюда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал изменения в Казахстане правил для въезда в страну иностранцев, отмену «визарана».