МВФ: экспорт нефти из России не пострадает из-за установленного G7 «потолка цен»

Москва, , 17:45 — REGNUM Установление странами G7 так называемого потолка цен на российскую нефть не окажет существенного воздействия на ее экспорт, сказано в опубликованном 30 января прогнозе экспертов Международного валютного фонда.

Нефтяная качалка © Максим Богодвид/РИА Новости

Россия уже перенаправила поставки в те страны, которые не вводили санкции, сказано в заявлении.

Ранее в министерстве финансов США заявили о планах распространить на российские продукты нефтепереработки те же ограничения, что уже действуют в отношении нефти.

В Москве, в свою очередь, неоднократно отмечали, что не будут заключать сделки с использованием каких бы то ни было «потолков».