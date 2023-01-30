Белград, 30 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Сербия поможет восстановить украинские города после того, как боевые действия будут завершены. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил 30 января на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Милошем Земаном.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Александр Вучич

По словам Вучича, сербская сторона «всеми возможными способами» направляла Украине гуманитарную помощь и поддержку, но пошлёт ещё больше. От украинского посла в Сербии Владимира Толкача поступило предложение по восстановлению городов.

«Мы будем участвовать в строительстве отдельных городов», — сказал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российской спецоперации Вучич, обращаясь к нации, заявил о поддержке Сербией территориальной целостности Украины. При этом он заверил, что вводить против России санкции Белград не будет.

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