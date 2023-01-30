Депутат Рады: суды начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации

Киев, , 17:34 — REGNUM Приговоры за уклонение от мобилизации начали выносить суды на Украине. Об этом 30 января сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Военкомат на Украаине © Serhiihudak/globallookpress.com

«Суды начали выносить решения по уклонению от мобилизации», — написал Дубинский в Telegram-канале.

В частности, по его словам, в Сумской области суд вынес наказание в виде трёх лет тюрьмы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы.

Ранее сообщалось, что за уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.