Тегеран, , 18:00 — REGNUM Тегеран подозревает Киев в причастности к атаке беспилотников на Исфахан. Об этом сообщает информационный портал Amwaj. media.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина фигурирует в числе потенциальных виновников», — говорится в сообщении портала, который ссылается на высокопоставленный источник, пожелавший остаться неизвестным.

Напомним, что 29 января на складе с боеприпасами в городе Исфахане прогремел мощный взрыв. Причиной ЧП стала атака беспилотных летательных аппаратов.

Ранее местное информационное агентство Tasnim сообщало о вызове временного поверенного в делах Украны в Тегеране Евгения Кравченко в МИД Ирана в связи с заявлением советника украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев имеет отношение к недавней атаке беспилотников.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в Евросоюзе не знают, кто атаковал город Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию.