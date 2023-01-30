Убытки Франции из-за отказа передать России «Мистрали» превысили 400 миллионов евро

Париж, , 17:38 — REGNUM Во Франции подсчитали убытки после отказа передать России вертолётоносцы «Мистраль». По данным издания Tribune, которое ссылается на отчет французской счетной палаты, страна потеряла свыше 400 миллионов евро.

«Мистраль» © Elena Palm/globallookpress.com

В документе говорится, что «с учётом результатов переговоров с Россией, отказа от платежей, компенсационных выплат Naval Group, модификации сооружений и их передачу Египту, эта операция обошлась Франции в 409 миллионов евро».

Франция должна была компенсировать России порядка 949,7 миллиона евро. Египту вертолетоносцы были проданы за 950 миллионов евро. Итоговые расходы Парижа должны были составить не более 250 миллионов евро, но они оказались в два раза больше.

Напомним, в 2010 году Москва и Париж договорились о строительстве для ВМФ России четырёх вертолётоносцев «Мистраль», однако в 2014 году французская сторона приостановила выполнение соглашения на фоне антироссийских санкций. В дальнейшем контракт был окончательно расторгнут, а уже построенные корабли получил Египет.

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