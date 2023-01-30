Москва, 30 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В России в 2022 году снизилось общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2021 годом. Об этом 30 января сообщает пресс-служба МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По её информации, общее количество зарегистрированных в прошлом году в России преступлений по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 1,9%, в том числе особо тяжких и тяжких — на 4,1%.

Уточняется, что количество преступлений против личности уменьшилось на 5,5%, в том числе количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 2,8%, покушений на изнасилование и изнасилований снизилось на 4,2%.

Отмечается, что число зарегистрированных разбоев в 2022 году уменьшилось на 10,5%, грабежей — на 7,1%, краж — на 4,8%, уголовно наказуемых хулиганств — на 13%.

Пресс-служба сообщает, что в прошлом году сотрудники правоохранительных органов раскрыли свыше миллиона преступлений.

При этом показатели киберпреступности остались стабильными. Так, каждое четвертое преступление совершается с использованием высоких технологий. При этом раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, увеличилась на 4,4%.