Донецк, 30 января, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили в телефоне украинского солдата, погибшего под Угледаром, видео с избиением сослуживца. Об этом 30 января сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что на видео военный ВСУ наносит удары своему сослуживцу, называя его предателем и обвиняя в «сдаче Херсона». Ещё один человек фиксирует побои на мобильный телефон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска закрепились в восточной части Угледара.

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