Москва, 30 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Украинские войска действуют нагло и однотипно, при атаках они не берегут ни людей, ни машины. Об этом рассказал командир российского танкового подразделения с позывным Арцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Тактику ведения противником танковых боёв он назвал шаблонной и отметил наглость, с которой ВСУ идут в атаку.

«Они очень близко подъезжают, не жалеют ни технику, ни людей», — рассказал РИА Новости танкист.

Российские бойцы, добавил он, принимают нешаблонные решения, чтобы удивить и запутать противника. В отличие от бойцов ВСУ, они заботятся о своих сослуживцах.

По словам командира, в первую очередь его учили беречь личный состав, а после него — вооружение и секретные документы. Технику, такую как танки, можно заменить, а жизнь человека вернуть нельзя, отметил он.

Читайте также: Гранатометчик с позывным Зверь рассказал о службе в зоне спецоперации