Губернатор Старовойт: в Курскую область для защиты стянут дополнительные силы МО РФ

Курск, , 17:22 — REGNUM В ближайшее время в Курскую область стянутся дополнительные силы Минобороны РФ. Об этом 30 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным издания «Курские известия», он сообщил об этом на еженедельной планерке. Известно, что контингент займётся защитой российской границы.

«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — отметил Старовойт.

Он также сообщил о том, что в регионе уже сформирован «солидный контингент» сил Министерства обороны, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств.