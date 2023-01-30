В Курскую область для защиты границы прибудут дополнительные силы МО РФ
Курск, 30 января 2023, 17:22 — REGNUM В ближайшее время в Курскую область стянутся дополнительные силы Минобороны РФ. Об этом 30 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По данным издания «Курские известия», он сообщил об этом на еженедельной планерке. Известно, что контингент займётся защитой российской границы.
«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — отметил Старовойт.
Он также сообщил о том, что в регионе уже сформирован «солидный контингент» сил Министерства обороны, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств.