Курск, 30 января, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В ближайшее время в Курскую область стянутся дополнительные силы Минобороны РФ. Об этом 30 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

По данным издания «Курские известия», он сообщил об этом на еженедельной планерке. Известно, что контингент займётся защитой российской границы. Глава региона уточнил, что необходимые поручения даны, и теперь нужно «оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области».

Он также сообщил о том, что в регионе уже сформирован «солидный контингент» сил Министерства обороны, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли поселок Краснооктябрьский Курской области.