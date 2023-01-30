Новый посол США в России впервые посетила МИД РФ

Москва, , 17:10 — REGNUM Новый посол США в России Линн Трейси 30 января впервые посетила МИД РФ. В здании министерства она провела около получала.

Визит нового посла США Трейси в МИД РФ ©Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Трейси передала копии своих верительных грамот заместителю главы МИД Сергею Рябкову.

В Москве ожидают, что новый посол будет соблюдать российские законы, нормы и обычаи и не будет пытаться вмешиваться во внутрироссийские дела, сообщили в МИД.

Сенат США утвердил кандидатуру Трейси на должность посла в декабре 2022 года. Ранее в 2014–2017 годах она занимала пост заместителя главы дипмиссии в Москве.