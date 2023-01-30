В МИД напомнили послу США о недопустимости вмешательства во внутренние дела
Новый посол США в России впервые посетила МИД РФ
Москва, 30 января, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Новый посол США в России Линн Трейси 30 января впервые посетила МИД РФ. В здании министерства она провела около получала.
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Визит нового посла США Трейси в МИД РФ
Трейси передала копии своих верительных грамот заместителю главы МИД Сергею Рябкову.
В Москве ожидают, что новый посол будет соблюдать российские законы, нормы и обычаи и не будет пытаться вмешиваться во внутрироссийские дела, сообщили в МИД.
Сенат США утвердил кандидатуру Трейси на должность посла в декабре 2022 года. Ранее в 2014–2017 годах она занимала пост заместителя главы дипмиссии в Москве.