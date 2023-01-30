Белград, , 17:14 — REGNUM Оборонные предприятия Сербии не продают свою продукцию Киеву или Москве, но, поскольку в мире растет спрос на оружие, Белград готов сотрудничать по данному вопросу с Чехией и продавать его третьим странам. Об этом 30 января заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой Чешской Республики Милошем Земаном.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча глав этих государств состоялась в правительственном комплексе «Палата Сербия».

По словам Вучича, оборонная промышленность Сербии получит новые инвестиции для того, чтобы можно было зарабатывать деньги и продавать свое оружие.

«Мы не продаем оружие ни России, ни Украине, но будем продавать всем остальным. А они, когда нам даже напишут, что не будут продавать в зоны военных действий, всё равно оно как-то оказывается в одной из горячих точек в мире», — сообщил сербский лидер, добавив, что в мире требуется всё больше оружия, поэтому важно сотрудничество с Чехией.

Напомним, что глава Чешской Республики Милош Земан прибыл накануне вечером в Белград с прощальным визитом. Лидером президентских выборов в Чехии стал Петр Павел. Генерал армии в отставке набрал 58,3% голосов избирателей.

Как передавало ИА REGNUM, министр обороны Венгрии заверил, что Будапешт не поставляет оружие Киеву.

Читайте также: Министр обороны Венгрии заверил, что Будапешт не поставляет оружие Киеву

По теме: На президентских выборах в Чехии победил Петр Павел