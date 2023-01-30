Глава МИД Египта отправится в Россию для переговоров с Лавровым
Министр иностранных дел Египта после переговоров с Блинкеном приедет в Москву
Каир, 30 января, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 30 января вылетит в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передают российские информагентства.
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Переговоры пройдут 31 января.
30 января Шукри провел переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Египте.
Ранее в МИД Египта отмечали, что конфликт на Украине должен быть завершен с помощью дипломатии.