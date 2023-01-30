Будапешт, 30 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В Венгрии с конца февраля 2022 года зарегистрировали 77 компаний, связанных с Россией, передает 30 января венгерский портал Portfolio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Отмечается, что на сегодняшний день в стране действует 671 компания, одним из владельцев которой является либо связанный с РФ экономический субъект, либо гражданин России.

«После 24 февраля 2022 года… в Венгрии было учреждено 77 компаний с российскими бенефициарами», — передает портал.

Таким образом, в 2022 году в Венгрии появилось более 11% всех действующих предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Будапешт не отправляет оружие на Украину, в этом позиция руководства страны совпадает с позицией Австрии.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил решение Федеративной Республики Германии о передаче Украине тяжелой бронетехники в виде основных боевых танков Leopard-2.

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