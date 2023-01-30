Москва, , 17:06 — REGNUM Стратегия военно-биологической экспансии, применяемой в настоящее время на Украине, не нова. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По его словам, данная стратегия была основана США в 1950-е годы в ходе Корейской войны.

«Хотел бы отметить, что стратегия военно-биологической экспансии не является принципиально новой и была заложена Соединенными Штатами еще в период Корейского конфликта», — сказал Кириллов, рассказав о главенстве ВМФ США, создании военно-биологических лабораториях и их целях.

Он подчеркнул, что в районах размещения лабораторий наблюдалось ухудшение эпидемической обстановки по особо опасным инфекциям, фиксировались новые, нехарактерные для этих регионов заболевания.

Говоря о вспышке лихорадки долины Рифт в Египте, начальник войск РХБЗ указал на искусственный характер вспышки и причастность к этому американской лаборатории. Он добавил, что за несколько месяцев до начала эпидемии сотрудники были вакцинированы против лихорадки, несмотря на то, что в этом регионе вспышки инфекции никогда не фиксировались, а в эндемичных регионах Африки она протекала как легкое гриппоподобное заболевание, не вызывавшее гибели людей.