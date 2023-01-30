Пекин, , 17:01 — REGNUM Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая разрешили лицам, не состоящим в браке, создавать семью и пользоваться льготами для супружеских пар. Такая мера призвана сдержать падение рождаемости, сообщает 30 января Reuters.

Китаянка Alyn

Ранее в Сычуани только замужние женщины имели законные основания для рождения детей. Однако в последние годы число и браков, и рождений упало в провинции до рекордно низкого уровня.

Новые правила начнут действовать с 15 февраля. Супружеские пары и любые лица, желающие иметь детей, смогут зарегистрироваться в органах власти и произвести на свет сколько угодно младенцев. Это решение направлено на «содействие долгосрочному и сбалансированному развитию населения», заявили в комиссии региона по здравоохранению.

В 2019 году власти уже пересматривали политику в отношении одиноких граждан, желающих иметь детей. Сычуань — пятая по численности населения провинция Китая и седьмая по числу лиц, старше 60 лет (более 21%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Китае впервые зарегистрировали убыль населения.

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