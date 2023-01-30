Брюссель, 30 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В Евросоюзе не знают, кто атаковал город Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию. Об этом 30 января заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Eeas.europa.eu Петер Стано

«Мы не знаем, кто стоит за нападением и что именно произошло», — заявил он, добавив, что в ЕС следят за поступающими сведениями.

Стано также отметил, что для ЕС очень важно избежать эскалации в регионе.

«Поэтому мы призываем всех причастных избегать любых действий, которые могут привести к росту напряженности», — заявил политик.

Как передавало ИА REGNUM, в городе Исфахане в центральной части Ирана на складе с боеприпасами произошел мощный взрыв.

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