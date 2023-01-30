Мадрид, 30 января, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Усиление влияния БРИКС в мире вызывает беспокойство у США. Об этом пишет испанское издание Rebelion.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС

Автор статьи Хедельберто Лопес Бланш считает, что экономический прогресс стран — членов БРИКС и укрепление основ многополярного мира заставляют Вашингтон «трепетать от ужаса». В основе беспокойства американцев стоит страх потерять мировой лидерство, говорится в материале.

«Гегемония США ослабевает с появлением новых акторов на международной арене. Это вызывает напряжение в режиме Штатов», — пишет автор.

Он отмечает, что из-за этого Вашингтон поощряет войну марионеточного украинского режима с Россией. Однако Запад игнорирует, что Россия обладает всеми видами современного оружия и неисчерпаемыми запасами природных ресурсов, сказано в статье.

Автор уверен, что БРИКС во главе с Россией станет гарантом более справедливого миропорядка.