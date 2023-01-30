Николаев, Украина, 30 января, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Николаеве, встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом украинский лидер написал в своём телеграм-канале.

president. gov. ua Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен осмотрели инфраструктуру Украины

«Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию», — написал он, выразив благодарность медицинским работникам.

По данным украинского издания «Страна», представительница Дании посетила разрушенные здания областной госадминистрации и терминалы с растительным маслом. Отмечается, что Дания взяла «шефство» над восстановлением города. Власти королевства уже передали украинской стороне системы для очистки воды.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Дании выделят 2,3 миллиарда крон (~337 миллионов долларов) в качестве помощи населению королевства на фоне высокой инфляции.

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