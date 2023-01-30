Берлин не планирует менять позицию и поставлять ВСУ истребители

Берлин, , 16:56 — REGNUM Власти Германии не намерены поставлять истребители Украине, позиция по данному вопросу осталась неизменной, сказала 30 января заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца.

Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Франции © Сергей Мамонтов/РИА Новости

Спикер напомнила, что канцлер уже высказывался по данной теме в бундестаге, речи о боевых самолётах не идёт. Своеобразные соревнования среди стран, оказывающих военную поддержку Украине, расцениваются как «ненужные дебаты в настоящее время», сказала Хофман.

По её словам, Германия после принятия решения по поставкам танков Leopard изучает организацию логистики и обучения военных.

Германия и сейчас является одним из европейских лидеров по объёму помощи Киеву, заключила официальный представитель правительства ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственный редактор раздела внешней политики германской газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе заявил, что западным странам, предоставляющим военную помощь Киеву, не стоит торопиться с новыми решениями о поставках боевых самолётов, которые Украина уже запросила у Запада, и следует сначала посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя танки.

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