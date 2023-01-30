Москва, 30 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Украинских военных биологов вывозят в США, Канаду и страны Евросоюза, заявил 30 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов

Целью является не позволить России получить доказательства противоправной деятельности военно-биологических лабораторий США на Украине, пояснил он.

Как сообщалось ранее, в Минобороны рассказали, что активные действия России позволили прервать работу американских лабораторий на Украине, теперь эти объекты передислоцированы в Польшу и Прибалтику.