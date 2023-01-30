Минобороны РФ: Ecohealth Alliance ведет работы по усилению свойств коронавирусов с 2015 года

Москва, , 16:45 — REGNUM С 2015 года эксперты американской неправительственной организации Ecohealth Alliance работают над усилением патогенных свойств коронавирусов и механизмом их передачи от животных человеку. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Бостонском университете ведутся работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19, которые финансируются за счёт бюджетных средств США.

«Полученные нами документы управления по снижению угрозы минобороны США подтверждают, что с 2015 года специалистами указанной компании проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов, механизмов их передачи от животных человеку», — заявил Кириллов.

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Он добавил, что ключевую роль в реализации проектов играет вышеуказанная организация.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты также отметил, что в исследовательском проекте в Юго-Восточной Азии сотрудникам компании рекомендовали в случае получения вируса с усиленными более чем в десять раз свойствами передачи или патогенности прекратить работы и связаться с Национальным институтом аллергологии и инфекционных заболеваний США, а также соответствующим советом по биобезопасности.