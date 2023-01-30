Москва, 30 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Психостимуляторы и наркотические препараты для военных ВСУ доставлялись контрабандой. Об этом 30 января заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Министерством обороны РФ получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов: метадона, амфетаминов», — сказал Кириллов.

Он добавил, что выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.

Кроме того, он напомнил, что по украинскому законодательству за оборот и транспортировку перечисленных препаратов предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

По словам Кириллова, правовой оценки требуют действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых находили высокие концентрации наркотических препаратов, антибиотиков, а также антитела к возбудителям инфекционных заболеваний.