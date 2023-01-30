Москва, , 16:26 — REGNUM Курс доллара в ходе торгов превысил 70 рублей впервые с 11 января 2023 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:00 мск доллар на Мосбирже прибавляет 0,95% и торгуется на уровне 70,12 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов отметил, что среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 рублей за доллар, такой курс является балансовым для экономики России.

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