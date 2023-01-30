МО РФ: ЕС продвигает инициативу по размещению биолабораторий на территории бывшего СССР

Москва, , 16:18 — REGNUM Евросоюз продвигает инициативу по размещению биолабораторий на территории бывших советских республик. Об этом 30 января заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Евросоюзом активно продвигается инициатива развёртывания сети центров «передового опыта» в сфере РХБ защиты», — сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что эта инициатива предусматривает размещение финансируемых ЕС биолабораторий на территории бывшего СССР.

По его словам, навязанное коллективным Западом финансирование заставляет страны постсоветского пространства скрывать истинный характер проводимых в этих биолабораториях работ.

Кириллов отметил, что потенциальным партнёрам настоятельно рекомендуется не афишировать инициативу «ввиду ее крайней чувствительности для РФ». При этом страны Средней Азии уже извлекают выгоду из технического взаимодействия с ЕС, добавил он.

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