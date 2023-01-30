Чита, , 16:32 — REGNUM Выплаты до 3 млн рублей смогут получить за захват танка Leopard участники спецоперации на Украине, проживающие в Забайкальском крае. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Александр Осипов.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов © Павел Бедняков/РИА Новости

В документе определён размер выплат за захват или уничтожение танков «Леопард» (Leopard) немецкого производства и танков «Абрамс» (Abrams) производства США. Эти боевые машины пообещали поставить Киеву страны Запада.

«Единовременные выплаты коснутся граждан России, зарегистрированных в Забайкальском крае», — указано в постановлении, опубликованном в газете «Забайкальский рабочий».

Так, после захвата танка Leopard любой модификации участник СВО сможет рассчитывать на выплату в размере 3 млн рублей. Участникам группового захвата танка (до десяти человек включительно) обещают выплатить по 500 тыс. рублей.

Уничтожение одним бойцом одного «Леопарда» оценивается в 1 млн рублей, за групповое уничтожение танка (до пяти человек включительно) обещают по 150 тыс. рублей.

Захват и уничтожение танков «Абрамс» оценены в 1,5 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Тем, кто помогал с захватом и уничтожением обещают по 300 и 100 тыс. рублей соответственно. При этом участникам СВО рекомендовано «сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов».

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