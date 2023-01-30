Зеленский приехал в Николаев и обсудил военные действия и энергетику
Николаев, Украина, 30 января 2023, 16:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 30 января провёл совещание в Николаевской области. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
По его словам, после обсуждения текущей ситуации в области были рассмотрены оперативные действия на юге Украины, последствия атак российской армии, состояние энергетической инфраструктуры, средства её защиты и темпы восстановления.
Напомним, 30 января в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Жители города Очаково Николаевской области слышали взрывы.
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