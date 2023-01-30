Иранские власти дают понять, что у страны нет планов нападать на кого-то бы то ни было, включая Израиль. Сейчас Тегеран выдерживает весьма эффектную политическую паузу, готовясь дать отбой тревоге. Но что будет дальше?

Станислав Тарасов, , 17:00 — REGNUM После того как в западной прессе появились сообщения о нанесении в ночь на 29 января ударов по военным объектам Ирана, о том, что в Тегеране были атакованы правительственные здания, в частности, штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции, а также база спецназа «Кудс», стало складываться ощущение, что против Ирана осуществляется внешняя агрессия. Официальная реакция Тегерана последовала только утром.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство обороны сообщило, что его подразделения ПВО отразили атаку беспилотников на военную мастерскую в центре города Исфахан. Исходя из этого, можно говорить, что данный инцидент является единственным, а факты взрывов на оборонных предприятиях в городах Хамадан и Кередж, где собирают военные БПЛА, официально не подтверждаются.

Однако созданная Тегераном «информационная пауза» стала быстро заполнялась зарубежными журналистами.

Первым бросился в атаку арабский телеканал Al Arabiya. Ссылаясь на свои источники, он утверждал, что к атаке на военный объект в Исфахане «причастны США и еще одна страна». Вслед за этим The Associated Press заявило, что «Тегеран стал мишенью предполагаемых ударов израильских беспилотников на фоне теневой войны со своим ближневосточным соперником, поскольку его ядерная сделка с мировыми державами рухнула».

При этом на стержень такой комбинации нанизывались сопутствующие события.

Накануне израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что 27 января 2023 года директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль и провел переговоры с представителями израильских властей, в частности, с главой разведки «Моссад» Давидом Барнеа.

Немногим ранее Израиль посещал помощник президента США по национальной безопасности Джек Салливан. По данным американского портала Axios, разговор шел и о планах в конце января — начале февраля усилить экономическое давление против Ирана, обещались и «некие военные действия».

Джейк Салливан Whitehouse.gov

Некоторые западные эксперты стали вплетать в эту комбинацию и резкие осложнения между Баку и Тегераном в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране — мол, Баку провел в отношении Тегерана «акт мести». При этом за нападением на азербайджанское посольство сразу же последовало нападение на синагогу в Иерусалиме.

Ситуация остается загадочной, так как предоставленные Ираном видеозаписи и официальные отчеты не подтверждают нанесение ударов беспилотниками. Были обнаружены и подтверждены только самодельные так называемые дроны-самоубийцы. Настораживает другое.

Тегеран принес официальные извинения Баку за нападение на его посольство, президенты двух стран обсудили ситуацию в телефонном разговоре. Тем не менее Азербайджан принял решение эвакуировать посольство, что косвенно указывает на предварительную подготовку некоего конфликта с Ираном по «украинскому сценарию»: вести дело к ослаблению Тегерана чужими руками, а через него ослабить позиции России на Кавказе и Ближнем Востоке.

Но вот в чем загадка. Официальный Тегеран не выступает с резкой критикой в адрес Израиля.

Хотя, как считает иранское агентство IRNA, «налицо основная пропагандистская линия Израиля, который пытается связать эти события в единый узел, вбрасывая сообщения с опорой на якобы слухи от жителей страны, чтобы представить обстановку в Иране как небезопасную и вызвать тревогу у иранских граждан».

Однако это сюжет из «обычного сериала»: Израиль не скрывает намерений раскачивать политическую ситуацию в Иране на фоне напряженности вокруг ядерной программы, а на это накладывается сотрудничество Тегерана с Москвой на фоне украинского конфликта.

Россия имеет хорошие отношения, как с Израилем, так и с Ираном и Азербайджаном, в ситуации резкого обострения конфликта вокруг Тегерана она может выступить посредником, которому доверяют все стороны, способствовать тому, чтобы удержать их от катастрофического сценария.

Встреча Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Тегеран. 2017

Впрочем, пока военной эскалации в треках Иран — Израиль или Иран — Азербайджан не намечается, хотя сохраняется риск наземных столкновений на прокси-территориях. Вместе с тем иранские власти дают понять, что у страны нет планов нападать на кого-то бы то ни было, включая Израиль.

Сейчас Тегеран выдерживает весьма эффектную политическую паузу, готовясь дать отбой тревоге. Происходящее можно считать частью информационной и дипломатической войны с тезисами о «готовящемся иранском нападении» и «угрозе израильских атак на Иран и его реакторы». Но вопрос в том, ограничится ли всё только информационной и дипломатической сферой.